Cincinnati: bimbo cade nel recinto del gorilla, animale ucciso
29/05/2016
"Una squadra speciale dello zoo ha sparato ed ucciso un gorilla di 17 anni che aveva afferrato un bimbo di 4 anni caduto nel suo recinto".Mainard ha sottolineato che è stato necessario uccidere l'animale perché il bimbo era in una "situazione pericolosa" ed ogni minuto in più che passava in quel recinto poteva essere pregiudizievole per la sua incolumità:
"La scelta è stata dura ma giusta, perché è stata salvata la vita di quel ragazzo. L'episodio poteva avere un triste epilogo".Secondo un rapporto dei vigili del fuoco di Cincinnati, il gorilla avrebbe ghermito e trascinato il bimbo. Si doveva salvare a tutti i costi la vita del ragazzino ed è stato ritenuto giusto uccidere il gorilla. Il bimbo era tra le gambe dell'animale quando il personale dello zoo ha fatto fuoco. Un episodio triste perché si è concluso con l'uccisione di un essere vivente. Il bimbo è stato salvato, questo è importante, ma il povero gorilla è stato freddato. E' inammissibile che in situazioni del genere bisogna solo uccidere gli animali: possibile che non esistono ancora potenti anestetici che producono effetti nel giro di pochi secondi? Il direttore dello zoo ha affermato che è stato un giorno triste per lo zoo. Il gorilla è un animale in via d'estinzione. Mai finora il personale del giardino zoologico aveva ucciso un animale in una situazione d'emergenza. Una giornata luttuosa, quella di ieri, per lo zoo di Cincinnati, che ha perso uno dei suoi ospiti. Alcuni visitatori hanno rivelato che ieri pomeriggio, dopo le 16, hanno sentito molte urla e poi diversi spari. Non si sa ancora come il ragazzino abbia fatto a cadere nel recinto del gorilla: è probabile che abbia oltrepassato una ringhiera, perdendo poi l'equilibrio. Lo zoo di Cincinnati è famoso in tutto il mondo per il suo grande lavoro orientato al salvataggio delle specie in via d'estinzione.
