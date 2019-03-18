Abbigliamento uomo: le tendenze 2019
di Redazione
18/03/2019
L'interesse per la moda da tempo non è esclusiva femminile, l'attenzione del pubblico maschile è infatti cresciuta in maniera considerevole e sono sempre più ricche le offerte che arrivano dalle sfilate. Ci sono grandi novità per quanto riguarda i trend 2019, come dimostrano le proposte su un sito come lillashop, intendiamo soffermarci su alcuni must da non perdere per un look alla moda. L'universo fashion pensato per i maschi infatti è in grande fermento, basta un'occhiata ai servizi dalle passerelle per rendersi conto di una voglia di cambiamento palpabile, con una crescente sensibilità per il dettaglio, soprattutto per quanto riguarda gli accessori.
Tendenze uomo 2019: le giaccheLa giacca è elemento di stile in grado di far virare un outfit dai toni più informali a quelli più classy o trendy, a seconda dell'occasione. Questo capo però non sempre ottiene la rilevanza che merita. Dalle sfilate arriva una ventata d'aria fresca, le scelte più classiche restano valide ma il trend 2019 vuole la giacca in una veste nuova, arte in movimento, una sorta di quadro da indossare. Fantasie colorate, stampe, disegni geometrici, spazio alla fantasia strizzando l'occhio al genio dei designer internazionali. Attenzione al camouflage, soluzione di tendenza da considerare in vista dei mesi più caldi.
Camminare con stileOrmai da tempo non più ad appannaggio esclusivamente del pubblico più giovane, le sneakers hanno assunto importanza centrale nell’outfit di uomini di tutte le età. Prosegue la strada tracciata da Adidas e altri grandi brand, con linee di alto livello e collaborazioni illustri con grandi personaggi del mondo della moda e della musica, basti pensare alla fortunatissima partnership con Kanye West. La bella stagione riporta in auge i toni più chiari, il bianco a farla da padrone, ma non si esauriscono qua le proposte in tema di calzature. Non solo streetwear, ci sono proposte eleganti da seguire con attenzione. Attenzione al mocassino, destinato a un’estate da protagonista dopo qualche anno di sali-e-scendi. Ci sono classici che vivono una nuova giovinezza, pensiamo ad esempio al polacchino, da declinare in una moltitudine di colori, e la francesina per un look buono per ogni occasione.
Anni 90 ancora al topLe ultime stagioni sono state segnate da una pazza voglia di anni ’90, la collezione primavera-estate non inverte il trend ma anzi lo rilancia. Sciarpe, anzi maxi sciarpe in seta con stampe per le serate primaverili. Abbiamo visto il ritorno del piumino, si rivede anche il workwear, abbigliamento ciòè che rielabora in chiave fashion gli stilemi dell’abbigliamento da lavoro. Altro must degli anni ’90, i pantaloni cargo, comodi e versatili per accompagnare qualsiasi genere di outfit. Altri elementi sono tornati prepotentemente in auge, tra questi abbiamo il marsupio, un tempo considerato out e adesso diventato elemento centrale. Stesso discorso vale per le borse a tracolla, crossbody o zaino, a fare la differenza sono materiali e finiture. Le cuciture arrivate dalle ultime collezioni infatti impreziosiscono questi accessori, facendone vere e proprie chicche per i fashionisti. Resta in, ma con qualche ridimensionamento rispetto alla corsa stagione, l’over-size. La moda è dunque tornata comoda, la chiave per interpretarla è combinare adeguatamente più generi per dare vita ad un look ironico e colorato.
