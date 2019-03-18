Giulia De Lellis il messaggio per Andrea Damante: "In love"
di Redazione
18/03/2019
Ancora gossip attorno alla vita di Giulia De Lellis, l'inflencer ha scritto un nuovo messaggio per Andrea Damante? Secondo alcuni rumors i due potrebbero aver trascorso dei giorni insieme a Verona, dove entrambi vivono e intrattengono molti dei loro appuntamenti lavorativi.
Giulia De Lellis sempre più vicina al'ex fidanzato?Dopo la fine della relazione con il cantante Irama sono stati diversi gli avvistamenti relativi ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. Secondo i rumors del gossip i due sarebbero tornati a fare coppia fissa, anche se per il momento avrebbero deciso di non uscire allo scoperto. L'ex coppia di Uomini e Donne avrebbe deciso di riavvicinarsi quando, in occasione della Milano Fashion Week, è stata sorpresa in un hotel della città. La prima a entrare nella struttura alberghiera è stata Giulia De Lellis, seguita poi da Andrea Damante qualche ora dopo. Successivamente il settimanale Chi ha avvistato la coppia è stata avvistata nuovamente insieme sempre in un locale di Milano. Al momento sia Giulia De Lellis che Andrea Damante hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, anche se potrebbe non mancare molto all'annuncio ufficiale.
Giulia De Lellis: il messaggio per Andrea Damante?Giulia De Lellis in questi giorni sarebbe tornata a Verona per alcuni impegni lavorativi, dove avrebbe incontrato nuovamente Andrea Damante. Il Dj non a caso domenica 17 marzo 2019 ha tenuto una serata in una discoteca di Rimini, per poi ripartire in direzione Svizzera. Il 18 marzo 2019 ecco che arriva anche un'IG Stories pubblicata da Giulia De Lellis che sembrerebbe essere un messaggio diretto ad Andrea Damante. L'IG Stories in questione è una foto scattata dall'influencer a una crepa sull'asfalto a forma di cuore, ripiena con dell'acqua. L'immagine è poi accompagnata dalla scritta "In love", che tradotta dall'inglese all'italiano vuol dire "Innamorata". Di chi è innamorata la bella Giulia De Lellis?
Irama ha lasciato l'ItaliaAlcuni fan sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Irama, ma a quanto pare anche il cantante di Amici 17 ha al suo fianco una nuova fiamma. Il 15 marzo 2019 Irama avrebbe lasciato l'Italia per raggiungere la città di Madrid insieme alla modella Victoria Stella Doritou. La conferma di quanto detto si nasconde nelle IG Stories pubblicata da entrambi i ragazzi, realizzate negli stessi luoghi. In questo frangente Giulia De Lellis starebbe cercando di ritrovare la sua serenità con Andrea Damante, il più possibile lontano dai paparazzi. Secondo alcuni fan l'influecer avrebbe deciso di riavvicinarsi al suo ex dopo aver registrato le scelte di Uomini e Donne by Night. Il ritorno negli studios di Maria De Filippi è stato utile per la coppia a superare la crisi nata dal tradimento che il dj veronese avrebbe riservato alla ragazza durante la primavera del 2018?
