Ake, il gatto che tutti i giorni aspetta i padroni alla fermata del tram

Redazione Avatar

di Redazione

22/04/2015

Ake è un gattone bianco e nero, la cui storia ha fatto il giro del web, dopo che è stata creta anche una pagina Facebook a lui dedicata, con tanto di fan! Ebbene si, perchè Ake da ben 10 anni vive tutta la giornata alla fermata del tram, in attesa del ritorno dal lavoro dei suoi padroni (almeno uno dei due); tanto che ormai è diventato una vera celebrità tra i passeggeri della fermata del tram di Rotterdam-Kralingen, nei Paesi Bassi. Tutti infatti conoscono Ake e non mancano di fargli qualche carezza e di portargli qualcosa da mangiare; attenzioni, da lui ovviamente ben accettate! Ake trascorre gran parte del tempo seduto sulle panchine della fermata ma ogni tanto, pare ama anche salire sui tram a fare un "giretto", fino a che qualche autista paziente lo rimette sul tram diretto alla sua fermata! Michela Galli
