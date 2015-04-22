Home Attualità 26enne “dipendente” da mutande nuove: 365 boxer all’anno

di Redazione 22/04/2015

Curt Almond, 26enne di Bristol, spendeva 40 sterline a settimana, cioè circa 300 euro al mese in boxer nuovi Calvin Klein; una vera e propria “dipendenza da boxer nuovi”, che ha rischiato di mandarlo in bancarotta! Di mestiere ristoratore, Curt al “ Daily Mail” ha infatti confessato: "Mi faceva stare bene, non ero a mio agio se non sapevo che le mutande che indossavo erano nuove"! Ma i problemi economici lo hanno costretto a darsi una regolata: “o le mutande o il ristorante”. Così dopo essersi reso conto di aver acquistato esattamente 365 paia di boxer in un anno, ha deciso; ed invece di gettare i boxer nel cestino dopo un solo utilizzo, è tornato alla normale routine di indossare e lavare i boxer più volte. Una bizzarra abitudine che Curt ha confessato essere iniziata dopo la rottura di una relazione e di aver superato, grazie all'appoggio di un amico, che gli avrebbe aperto gli occhi: “Sei assolutamente folle, non riuscirò mai capire perché hai speso così tanto in mutande”! Michela Galli

