Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Al Qaeda minaccia Italia: "Colpiremo a Napoli e Roma"

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Non bastava l'Isis. Ora a minacciare l'Italia e la Spagna torna anche Al Qaeda, associazione terroristica fondata dallo 'sceicco del terrore' Osama Bin Laden

  Il Site, sito sempre informato su tutto quello che accade e che si dice nel 'mondo jihadista', ha reso noto che un miliziano di Al Qaeda ha minacciato il Belpaese e la Spagna con queste parole:
"Colpiremo a Napoli, Roma, Madrid. Le esplosioni saranno ovunque".
Il Site ha anche sottolineato che un combattente di Al Qaeda liberato recentemente, dopo la liberazione del francese Serge Lazarevic, ha esortato a compiere attentati in Francia. Non è la prima volta, purtroppo, che Isis ed Al Qaeda minacciano Paesi come Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. L'allerta terrorismo, dunque, resta massima, in tali nazioni. Molti hanno equiparato l'Isis ad Al Qaeda: in realtà sono di più le differenze che i punti di convergenza. Ciò che accomuna le due organizzazioni terroristiche è principalmente la guerra all'Occidente e la creazione del Califfato islamico. Sia Isis che Al Qaeda sognano, dunque, la guerra santa contro gli eretici e la conquista di Roma, emblema della cristianità. Mentre l'Isis, però, ha sottomesso alla sua egemonia molte zone della Siria, dell'Iraq e della Libia, Al Qaeda non ha mai cercato di creare uno Stato, bersagliando sempre i suoi nemici in maniera illegittima, con azioni di stampo terroristico (vedi attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001). Emblematiche, in merito, le parole di uno studioso della Brookings Institution, William McCants:
"Isis è un gruppo di insorti in piena e non è particolarmente corretto parlare di loro come un gruppo terroristico".
In determinati luoghi l'esercito dell'autoproclamato Califfo Al Baghdadi, infatti, ha combattuto contro l'esercito locale. Al Qaeda non ha mai avuto un esercito ma ha colpito sempre in modo irregolare. Lo scopo di Al Baghdadi è di assoggettare al suo volere l'Occidente; per Bin Laden, invece, ciò era la fase finale di un lungo cammino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Revenant- Redivivo, Leonardo Di Caprio cerca di nuovo l'Oscar, ce la farà? La storia

Articolo Successivo

Linus: figlio Filippo vittima incidente a Madrid, annuncio sul blog

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016