Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Viaggiare e visitare tutto il mondo, anche luoghi completamente differenti rispetto alle città è sicuramente un momento unico e indimenticabile.

Il tour della foresta amazzonica è un’esperienza che tante persone desiderano vivere. Tuttavia, per visitare l’Amazzonia in sicurezza è consigliabile evitare il fai da te e affidarsi a un tour operator come Stograntour, tra i più noti nel settore, in modo da vivere un’esperienza di viaggio sicura, sostenibile e di qualità.

Nelle prossime righe andremo a vedere qualche consiglio per riuscire a visitare la foresta amazzonica in totale sicurezza.

Perché visitare l’Amazzonia e storia

L’Amazzonia è conosciuta come i “polmoni” del pianeta. È una vasta foresta pluviale che copre un quinto della superficie terrestre. È stata chiamata “i polmoni del nostro pianeta” e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del clima, dei cicli dell’acqua e dei livelli di anidride carbonica.

L’Amazzonia è la patria di molti indigeni, che vi abitano da secoli. La regione è stata abitata da popolazioni indigene per millenni e fu solo nel 1542, quando sbarcarono gli europei per la prima volta, che i coloni iniziarono ad arrivare in gran numero. Per decenni dopo il loro arrivo, non hanno avuto un grande impatto sul paesaggio o sulla cultura di questa regione. Lasciando così la foresta amazzonica un luogo incontaminato dalle industrie e dalle strutture artificiali.

Ci sono molte ragioni per cui si potrebbe voler visitare l’Amazzonia: ecoturismo, viaggi avventura, ricerca scientifica e così via.

Per viaggiare in maniera sicura è sempre meglio prendere le dovute precauzioni, di seguito infatti vedremo i consigli principali per intraprendere un viaggio in Amazzonia in totale sicurezza.

Come viaggiare in Amazzonia

L’Amazzonia è la più grande foresta pluviale tropicale del mondo ed è anche una delle più pericolose. È una giungla con molta fauna selvatica e diversi ecosistemi. Ci sono molte persone che non sanno come viaggiare in sicurezza in questa zona.

La chiave per viaggiare in sicurezza in Amazzonia è la preparazione: capire cosa incontrerai, cosa puoi aspettarti e come evitare potenziali pericoli.

È fondamentale che i viaggiatori abbiano una buona conoscenza della loro destinazione prima di andarci, in modo che sappiano cosa aspettarsi e come prepararsi.

Per prima cosa è molto importante stipulare un’assicurazione di viaggio. In un Paese come il Brasile, dove la sanità è privata e le cure mediche gratuite sono solamente quelle di primo soccorso, l’assicurazione di viaggio diventa fondamentale.

Altrettanto importante è la protezione verso le punture di zanzare. Non stiamo parlando delle solite zanzare che possono causarti prurito, ma di animali in grado di portare numerose malattie, anche gravi. In alcuni casi possono anche causare shock allergici. Per prevenire queste problematiche è fondamentale vestirsi in maniera adatta e disporre dei dovuti spray e del cortisone.

Utilizza sempre dei vestiti tecnici traspiranti, nonostante il caldo, è molto importante rimanere sempre coperti, anche la notte.

Ti consigliamo anche di portarti delle zanzariere per proteggerti dentro casa. Solitamente sono presenti anche nelle strutture ricettive, ma la maggior parte delle volte sono vecchie e bucherellate.

Per una maggiore sicurezza è meglio utilizzare un sacco a pelo per dormire e avere una torcia sempre a portata di mano, per qualsiasi esigenza notturna.

Ultimo aspetto da rispettare prima di partire in totale sicurezza sono le vaccinazioni. Per legge, in Amazzonia, non esistono vaccinazioni obbligatorie, ma ce ne sono molte fortemente consigliate, soprattutto quella contro la febbre gialla.

Questo vaccino può essere effettuato a tutte le età ed è valido per tutta la vita. Naturalmente, prima di sottoporti a questa procedura, ti consigliamo vivamente di consultarti con il tuo medico di fiducia o con del personale specializzato.