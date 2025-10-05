Vasto attacco aereo russo sull’Ucraina

Colpite numerose regioni, un civile ucciso a Zaporizhzhia. Coinvolto un treno con attivisti italiani

Le forze russe hanno lanciato nella notte uno degli attacchi aerei più estesi dall’inizio del conflitto su larga scala, impiegando un arsenale di oltre settecento droni e una cinquantina di missili da crociera. L’offensiva, anticipata da allarmi circolati nelle ore precedenti, ha interessato una vasta porzione del territorio ucraino, colpendo infrastrutture e centri abitati e costringendo la popolazione a cercare rifugio.

Il bilancio umano più grave si è registrato a Zaporizhzhia, nel sud del Paese, dove un raid all’alba ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di altre nove. L’attacco ha interessato in modo indiscriminato numerose altre regioni, tra cui Leopoli, Ivano-Frankivsk, Cernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad, delineando un’operazione su scala nazionale.

Per l’offensiva è stato utilizzato un arsenale composito. Oltre a centinaia di droni d’assalto, in gran parte Shahed di fabbricazione iraniana, sono stati impiegati missili da crociera e missili balistici Kinzhal, lanciati da caccia MiG-31K. L’operazione ha visto il coordinamento di bombardieri strategici Tu-95MS con unità navali posizionate nel Mar Nero, a testimonianza della complessità dell’attacco.

L’offensiva ha avuto ripercussioni che hanno sfiorato un incidente internazionale, coinvolgendo un gruppo di centodieci attivisti italiani. I volontari del Mean – Movimento europeo di azione non violenta si trovavano a bordo di un treno diretto verso il confine polacco quando l’attacco ha colpito l’area di Leopoli. I passeggeri hanno riferito di aver assistito direttamente all’azione, vedendo i droni colpire la zona circostante.

Le difese aeree ucraine sono entrate in azione su tutto il territorio, riuscendo a intercettare e abbattere un numero significativo di droni e missili. Tuttavia, la strategia russa, basata su un attacco di “saturazione” con un elevato numero di vettori, ha permesso a diversi ordigni di superare le difese e raggiungere gli obiettivi. L’ampiezza geografica dell’attacco, che non ha risparmiato le regioni occidentali, suggerisce l’intenzione di logorare le infrastrutture energetiche e la resilienza morale del Paese.