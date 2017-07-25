Home Anticipazioni Uomini e Donne Andrea Melchiorre e Antonella Fiordelisi tronisti di Uomini e Donne?

di Redazione 25/07/2017

Con la fine del percorso di Nicola Panico e Sara Affi Fella a Temptation Island 2017 e la riconferma dell'amore tra i due fidanzati anche se lei all'ultimo falò lo aveva scaricato, si è conclusa pure l'avventura di Andrea Melchiorre e Antonella Fiordelisi. I due single che hanno fatto fino in fondo il loro dovere, mettendo in crisi la coppia, sono anche tra i più gettonati per il ruolo di nuovi tronisti di Uomini e Donne. Per Andrea Melchiorre sarebbe un ritorno molto gradito anche al pubblico. Il romano infatti due anni fa era stato corteggiatore di Valentina Dallari che alla fine del suo percorso lo aveva anche scelto, ma la storia con la tronista era durata solo un paio di mesi e si era conclusa con un addio pieno di polemiche e accuse reciproche. Più volte poi il nome del ragazzo era stato accostato al dating show di Maria De Filippi, sia come tronista che come corteggiatore ma fino ad ora non si era mai rivisto. A Temptation Island 2017 è arrivato tra i tentatori, con Sara Affi Fella è stato subito feeling ed è diventato il suo confidente,un amico speciale al quale appoggiarsi anche se al pubblico sarebbe piaciuto vederli uscire insieme. Alla fine la ragazza se n'è andata da sola, ora sappiamo che si è riconciliata con Nicola e così per Andrea si possono aprire le porte per il Trono Classico già a settembre. Un destino che potrebbe accomunarlo ad Antonella Fiordelisi. La giovane spadista salernitana è in grande ascesa dopo essersi fatta conoscere per il presunto flirt con Gonzalo Higuain che aveva chiesto notizie sul suo 'lato B', le ospitate da Barbara d'Urso e alla Domenica Sportiva. E a Temptation Island 2017 si è anche data molto da fare con Nicola Panico, anche se alla fine il calciatore si è pentito. Per il Trono Rosa sembra perfetta.

