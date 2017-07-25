Temptation Island 2017, Alessio Bruno si difende su instagram

Vi darei gli occhi miei !!! Un post condiviso da ⚽10⚽❤ (@alessiobruno88) in data: 24 Lug 2017 alle ore 14:50 PDT

si avvicina al suo gran finale e dopo la riconciliazione tra Sara e, che invece davanti al falò di confronto si erano lasciati, ci sono ancora tre coppie di fidabzati in ballo tutte potenzialmente a rischio. Tra queste anche, ex corteggiatrice e scelta di Gianfranco Apicerni a Uomini e Donne. Alessio fin dai primi giorni di lontananza dalla sua fidanzata si è lasciato andare con, l'ex corteggiatrice di Manuel Vallicella nell'ultima stagione di Uomini e Donne, e il feelinh con la bella napoletana è notevole come hanno mostrato anche le immagini riprese di nascosto e trasmesse nella quinta puntata del docu reality. Fotogrammi visti anche da, decisa a stroncare una relazione che dura da cinque anni e nella quale ha investito molto compreso un lavoro insieme. Alla fine della puntata i fans dilla Bigella hanno riempito le pagine social didi insulti, ma lui su Instagram ha replicato subito con un post al veleno accusando chi lo critica di non saper leggere tra le righe e di viaggiare troppo con l'immaginazione, dando per scontato quello che in realtà non è mai successo anche perché perché connon ci sono mai stati baci e nemmeno qualcosa di più spinto. La stessa verità che nell'ultima puntata diil ragazzo romano racconterà molto probabilmente alla sua fidanzata davanti al falò nel quale si deciderà il loro destino. Valeria sceglierà di dargli fiducia e concedergli un'altra chance, oppure come sperano molti questa coppia è destinata a scoppiare perché lei si merita di meglio?