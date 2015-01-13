Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Anima Holding, raccolta dicembre favorevole: 170 milioni di euro

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bel risultato per Anima Holding, che ha chiuso dicembre 2014 con una raccolta netta decisamente favorevole (170 milioni di euro circa), anticipando ricavi iniziali 2014 per 220 milioni di euro, come è avvenuto nel 2013.

La notizia è contenuta in un comunicato, sottolineando che le entrate annue sono circa il doppio di quelle del 2013 "con una forte prevalenza della componente retail, che aveva invece rappresentato l'anno precedente poco meno di un terzo della raccolta totale".

Le masse gestite sono aumentate del 23%, attestandosi ad oltre 57,1 miliardi di euro. Parlando di ricavi, invece, le commissioni di gestione sono aumentate del 18% arrivando a 175 milioni di euro.

Il titolo Anima, visti i buoni risultati, sfiora i 4 euro. Non male in un mercato che retrocede dello 0,2%.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ottimismo toccasana contro malattie cardiache: benessere psicologico correlato a cuore sano

Articolo Successivo

Vasco Rossi da record: "Sono innocente" disco più venduto nel 2014

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025