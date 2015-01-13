Anima Holding, raccolta dicembre favorevole: 170 milioni di euro

Bel risultato per Anima Holding, che ha chiuso dicembre 2014 con una raccolta netta decisamente favorevole (170 milioni di euro circa), anticipando ricavi iniziali 2014 per 220 milioni di euro, come è avvenuto nel 2013.

La notizia è contenuta in un comunicato, sottolineando che le entrate annue sono circa il doppio di quelle del 2013 "con una forte prevalenza della componente retail, che aveva invece rappresentato l'anno precedente poco meno di un terzo della raccolta totale".

Le masse gestite sono aumentate del 23%, attestandosi ad oltre 57,1 miliardi di euro. Parlando di ricavi, invece, le commissioni di gestione sono aumentate del 18% arrivando a 175 milioni di euro.

Il titolo Anima, visti i buoni risultati, sfiora i 4 euro. Non male in un mercato che retrocede dello 0,2%.