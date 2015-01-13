Loading...

Vasco Rossi da record: "Sono innocente" disco più venduto nel 2014

13/01/2015

Vasco Rossi non finisce mai di stupire. E' stato il suo "Sono innocente" il disco più venduto nel 2014.

Bella soddisfazione per il Blasco, che è riuscito a surclassare, nella classifica dei dischi più venduti l'anno scorso, addirittura i Pink Floyd (secondi con "The Endless River").

"Sono innocente" ha venduto oltre 200.000 copie, diventando 4 volte disco di platino. Un record per Vasco, che di riconoscimenti, nella sua vita, ne ha ottenuti molti.

Nel corso di una recente intervista, il rocker di Zocca si è soffermato su "Sono innocente", definendolo "l'album più bello della vita. Ricco di chiaroscuri e soprattutto di canzoni una diversa dall'altra". Vasco si esibirà dal vivo la prossima estate, nel corso del Live Kom 2015. Biglietti 'polverizzati' in poco tempo.

