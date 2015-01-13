Vasco Rossi da record: "Sono innocente" disco più venduto nel 2014

Vasco Rossi non finisce mai di stupire. E' stato il suo "Sono innocente" il disco più venduto nel 2014.

Bella soddisfazione per il Blasco, che è riuscito a surclassare, nella classifica dei dischi più venduti l'anno scorso, addirittura i Pink Floyd (secondi con "The Endless River").

"Sono innocente" ha venduto oltre 200.000 copie, diventando 4 volte disco di platino. Un record per Vasco, che di riconoscimenti, nella sua vita, ne ha ottenuti molti.

Nel corso di una recente intervista, il rocker di Zocca si è soffermato su "Sono innocente", definendolo "l'album più bello della vita. Ricco di chiaroscuri e soprattutto di canzoni una diversa dall'altra". Vasco si esibirà dal vivo la prossima estate, nel corso del Live Kom 2015. Biglietti 'polverizzati' in poco tempo.