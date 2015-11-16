Anonymous Annuncia Blitz per Vendicare Parigi: "Mobilitazione Totale"

Gli attentati terroristici a Parigi hanno sconvolto anche i pirati informatici di Anonymous, che hanno annunciato una spietata vendetta contro i miliziani dell'Isis responsabili delle numerose morti in Francia

"Noi non perdoneremo"

"Noi non ci fermeremo, noi non perdoneremo, e faremo tutto ciò che è necessario per mettere fine alle loro azioni"

Miliziani Isis usano la Rete per trovare affiliati

"Facciamo appello a voi: Riunitevi, mobilitatevi, difendete i nostri valori e la nostra libertà e aspettatevi una mobilitazione totale da parte nostra. Questa violenza non ci deve indebolire ma anzi deve darci la forza di riunirci e lottare insieme contro l'oscurantismo e la tirannia".

Gli hacktivist hanno diffuso un, online, in cui sottolineano l'intento di trovare al più presto i gruppi terroristici che hanno scatenato l'inferno a Parigi. Nel video si vede un portavoce del celebre collettivo di hacker, con la nota maschera di Guy Fawkes sul volto, che dice:Già in passato gli Anonymous avevano affermato di voler contrastare l'attività dei miliziani dell'Isis, che tra l'altro usano spesso ilper diffondere il loro credo e reclutare nuovi adepti. L'attivista del collettivo di hacker poi dice: