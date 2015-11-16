Anonymous Annuncia Blitz per Vendicare Parigi: "Mobilitazione Totale"
16/11/2015
Gli attentati terroristici a Parigi hanno sconvolto anche i pirati informatici di Anonymous, che hanno annunciato una spietata vendetta contro i miliziani dell'Isis responsabili delle numerose morti in Francia
"Noi non perdoneremo"Gli hacktivist hanno diffuso un video, online, in cui sottolineano l'intento di trovare al più presto i gruppi terroristici che hanno scatenato l'inferno a Parigi. Nel video si vede un portavoce del celebre collettivo di hacker, con la nota maschera di Guy Fawkes sul volto, che dice:
"Noi non ci fermeremo, noi non perdoneremo, e faremo tutto ciò che è necessario per mettere fine alle loro azioni"
Miliziani Isis usano la Rete per trovare affiliatiGià in passato gli Anonymous avevano affermato di voler contrastare l'attività dei miliziani dell'Isis, che tra l'altro usano spesso il web per diffondere il loro credo e reclutare nuovi adepti. L'attivista del collettivo di hacker poi dice:
"Facciamo appello a voi: Riunitevi, mobilitatevi, difendete i nostri valori e la nostra libertà e aspettatevi una mobilitazione totale da parte nostra. Questa violenza non ci deve indebolire ma anzi deve darci la forza di riunirci e lottare insieme contro l'oscurantismo e la tirannia".
