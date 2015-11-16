Un Dollaro Donato per ogni Insulto Ricevuto: la Storia di Susan Carland

Una donna musulmana, Susan Carland, ha ricevuto troppi insulti, ultimamente, mediante i social network. Adesso ha deciso di convertire quella rabbia per il suo credo religioso in qualcosa di utile agli altri

Un dollaro in beneficenza per ogni tweet oltraggioso

"Ho pensato che potevo combattere questo male con il suo contrario, facendo del bene", ha dichiarato Susan.

"Ogni musulmano sembra attrarre odio online"

"Ogni musulmano sembra attrarre odio online. Essendo una donna musulmana, soprattutto quando sei un'irriducibile donna musulmana, ne attiri molto", ha detto la Carland.

Susan, docente alla Monash University di Melbourne, ha annunciato di aver iniziato a donare inun dollaro per ogni tweet oltraggioso che riceve. Pare che finora abbia donato oltre 1.000 dollari. Laè nota inper essere impegnata in diversi progetti filantropici assieme al marito.La donna musulmana esprime spesso le sue idee su temi attuali e 'delicati' come immigrazione, società e religione attraverso i social network,in primis. I media permettono alla docente musulmana di far sentire la sua voce e ricordare che le discriminazioni vanno contrastare sempre e comunque.Susan ha sottolineato che, secondo lei, tutti quelli che la insultano sono persone, poiché quelle felici non sentono bisogno di fare cose del genere.