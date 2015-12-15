Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Antidepressivi durante gravidanza: rischio autismo bebè aumenta

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Le donne incinte dovrebbero evitare di assumere antidepressivi, in quanto è alto il rischio che i bimbi, dopo la nascita, vengano colpiti dall'autismo. Un team di studiosi dell'Università di Montreal, in Canada, diretti dal professor Anick Berard, ha scoperto che, se le donne assumono farmaci contro la depressione durante gli ultimi 6 mesi di gravidanza, il rischio che i bimbi siano colpiti, successivamente alla nascita, dall'autismo aumenta dell'87%. I ricercatori canadesi hanno condotto il loro studio su 145.456 bimbi nati in anni diversi. Ebbene, al termine della ricerca è stato constatato il collegamento tra autismo e assunzione di antidepressivi. E' stato anche scoperto che  l'assunzione, da parte delle madri, di antidepressivi durante i primi 3 mesi di gravidanza o prima non influisce sull'insorgenza dell'autismo. Il risultato dello studio canadese, però, dovrà essere confermato da ulteriori ricerche, visto che, come gli stessi ricercatori hanno ammesso, non sono state considerate variabili importanti come lo stile di vita delle madri.
"Sarebbero anche necessarie ulteriori ricerche per valutare in particolare il rischio di autismo associato ad altri tipi di antidepressivi e dosaggi durante la gravidanza", hanno asserito gli studiosi canadesi.
La scoperta dell'equipe coordinata dal professor Berard, però, fa riflettere i quanto sempre più donne, durante la gestazione, tendono ad assumere antidepressivi di vario tipo. Pochi studi, inoltre, finora si erano concentrati sugli effetti dei farmaci contro la depressione sui bimbi. Alla luce di questo ed altri studi che sottolineano i rischi derivanti dall'assunzione di antidepressivi durante la gravidanza cosa bisogna fare? Una donna incinta e depressa dovrebbe astenersi dall'assumere medicinali contro la depressione? E se poi il disturbo crea seri problemi? Beh, noi raccomandiamo alle donne in dolce attesa che diventano prede di disturbi come ansia, stress e depressione di recarsi dal proprio medico di fiducia e parlare con lui. Una chiacchierata con un dottore può risolvere tanti problemi ed evitare danni, spesso, irreparabili!  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monserrat Caballé raggira erario: condannata per frode fiscale

Articolo Successivo

Sesto San Giovanni, psicolabile uccide genitori: lite finita in tragedia?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023