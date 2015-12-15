Antidepressivi durante gravidanza: rischio autismo bebè aumenta
15/12/2015
"Sarebbero anche necessarie ulteriori ricerche per valutare in particolare il rischio di autismo associato ad altri tipi di antidepressivi e dosaggi durante la gravidanza", hanno asserito gli studiosi canadesi.La scoperta dell'equipe coordinata dal professor Berard, però, fa riflettere i quanto sempre più donne, durante la gestazione, tendono ad assumere antidepressivi di vario tipo. Pochi studi, inoltre, finora si erano concentrati sugli effetti dei farmaci contro la depressione sui bimbi. Alla luce di questo ed altri studi che sottolineano i rischi derivanti dall'assunzione di antidepressivi durante la gravidanza cosa bisogna fare? Una donna incinta e depressa dovrebbe astenersi dall'assumere medicinali contro la depressione? E se poi il disturbo crea seri problemi? Beh, noi raccomandiamo alle donne in dolce attesa che diventano prede di disturbi come ansia, stress e depressione di recarsi dal proprio medico di fiducia e parlare con lui. Una chiacchierata con un dottore può risolvere tanti problemi ed evitare danni, spesso, irreparabili!
