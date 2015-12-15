Antidepressivi durante gravidanza: rischio autismo bebè aumenta

"Sarebbero anche necessarie ulteriori ricerche per valutare in particolare il rischio di autismo associato ad altri tipi di antidepressivi e dosaggi durante la gravidanza", hanno asserito gli studiosi canadesi.

, in quanto è alto il rischio che i bimbi, dopo la nascita, vengano colpiti dall'autismo. Un team di studiosi dell'Università di Montreal, in Canada, diretti dal professor Anick Berard, ha scoperto che,. I ricercatori canadesi hanno condotto il loro studio su 145.456 bimbi nati in anni diversi. Ebbene, al termine della ricerca è stato constatato il collegamento tra autismo e assunzione di antidepressivi. E' stato anche scoperto che l'assunzione, da parte delle madri, di antidepressivi durante i primi 3 mesi di gravidanza o prima non influisce sull'insorgenza dell'autismo. Il risultato dello studio canadese, però, dovrà essere confermato da ulteriori ricerche, visto che, come gli stessi ricercatori hanno ammesso, non sono state considerate variabili importanti come lo stile di vita delle madri.La scoperta dell'equipe coordinata dal professor Berard, però, fa riflettere i quanto sempre più donne, durante la gestazione, tendono ad assumeredi vario tipo. Pochi studi, inoltre, finora si erano concentrati sugli effetti dei farmaci contro la depressione sui bimbi. Alla luce di questo ed altri studi che sottolineano i rischi derivanti dall'assunzione di antidepressivi durante la gravidanza cosa bisogna fare? Una donna incinta e depressa dovrebbe astenersi dall'assumere medicinali contro la depressione? E se poi il disturbo crea seri problemi? Beh, noi raccomandiamo alle donne in dolce attesa che diventano prede di disturbi come, stress e depressione di recarsi dal proprio medico di fiducia e parlare con lui. Una chiacchierata con un dottore può risolvere tanti problemi ed evitare danni, spesso, irreparabili!