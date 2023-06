Come arredare il bagno moderno

L’arredamento del bagno è un’impresa creativa a dir poco interessante. Come ben si sa, sono svariati gli stili che si possono chiamare in causa. Quello moderno, negli ultimi anni, sta conquistando sempre più persona. Nulla di strano se si pensa che permette di conciliare estetica, funzionalità e risparmio nel migliore dei modi. Scopriamo, nelle prossime righe, alcuni consigli pratici per renderlo protagonista assoluto della stanza da bagno.

Mood scandinavo

Chi decide di dare alla stanza da bagno uno stile moderno, si focalizza sempre di più verso il mood scandinavo. Lo stile dei Paesi nordici, essenziale e nel contempo meraviglioso per via della sua capacità di esaltare la bellezza dei vari materiali e la luce naturale, è popolarissimo.

Attenzione, però: lo si vede spesso in delle varianti studiate con lo scopo di evitare che l’ambiente sia eccessivamente straniante. Tra queste rientra, per esempio, la scelta di posizionare degli accessori e dei dettagli neri. A volte può bastare solo la cornice dello specchio vicino al lavandino per creare un effetto capace di stupire gli ospiti.

Mobili sospesi? Sì, grazie!

Un mobile bagno sospeso è l’ideale per l’arredamento di un bagno moderno. Si tratta, infatti, di una scelta che permette di mettere in primo piano quel senso di leggerezza che ha sempre il suo perché in un bagno arredato con stile moderno. Inoltre, parliamo anche di un’alternativa che strizza l’occhio a chi non ha molto tempo – o voglia – di occuparsi delle pulizie di casa.

Con i mobili sospesi, le faccende domestiche sono decisamente più rapide e semplici. Provare per credere!

Elementi d’arredo a tutta altezza

Gli elementi d’arredo a tutta altezza possono rivelarsi preziosi nell’organizzazione dei dettagli estetici di un bagno moderno. Hanno senso anche dal punto di vista pratico, in particolare nei frangenti in cui si ha a che fare con un bagno piccolo. Essenziale, però, è mettere in campo una cautela: se possibile, è il caso di evitare di sceglierli per tutte le pareti della stanza libere dai sanitari. Il rischio, così facendo, è infatti quello di mettere in primo piano un effetto soffocante.

Il fascino del parquet

Fino ad ora, abbiamo trascurato un aspetto di grande rilevanza quando si parla dell’arredamento di una stanza come il bagno, luogo che, come pochi, è dedicato al relax fisico e mentale. Scegliere bene il pavimento è nodale se si ha intenzione di dare corpo a un’atmosfera speciale.

Il parquet è senza dubbio un’opzione da valutare, ma anche una tipologia di pavimentazione che spaventa tante persone. Non c’è ragione di avere paura. Basta, infatti, scegliere il legno giusto. Su quale focalizzarsi? In linea di massima, vanno benissimo tutti i parquet prefiniti. Per quanto riguarda i legni specifici, ci si può orientare verso il teak o l’iroko.

Luce su una singola parete

Negli ultimi anni, si è diffusa una tendenza che ha portato, tra le mura del bagno, delle scelte estetiche tipiche di altre zone della casa, salotto in primis. In questo novero è possibile includere, per esempio, la decisione di dipingere una delle pareti con un colore totalmente diverso rispetto alle altre.

Tecnicamente detta “parete d’accento”, questo muro può essere di una cromia totalmente opposta rispetto a quella delle altre pareti, ma anche essere caratterizzata dalla presenza di diversi quadri, per non parlare degli specchi e delle cornici vuote.

Vasca vs doccia

Tra vasca e doccia, quando si ha a che fare con l’arredamento di un bagno moderno è il caso di orientarsi verso la prima opzione. Nei frangenti in cui si vuole puntare a un effetto minimal, si può scegliere la doccia walk in. Priva di profili, è una semplice lastra di vetro che separa la zona dedicata all’igiene personale dal resto del bagno, permettendo di esaltare la bellezza del suddetto materiale e di evitare ingombri.