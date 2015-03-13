Loading...

Assoluzione Berlusconi, Galantino: "Discorso morale è altro"

13/03/2015

Silvio Berlusconi è stato assolto dai giudici della Cassazione riguardo al caso Ruby, ma i vescovi italiani non sono d'accordo sulla decisione, sottolineando che l'aspetto morale della vicenda resta.

Nunzio Galantino, segretario della Cei, ha detto: "La legge arriva fino a un certo punto ma il discorso morale è un altro". Rodolfo Sabelli, invece, si schiera dalla parte dei magistrati e non vuole che l'assoluzione di Berlusconi dia adito a nuovi attacchi alla magistratura: "Non vorrei che si utilizzasse questa assoluzione in chiave di attacco alla magistratura. Sarebbe una cosa profondamente sbagliata".

