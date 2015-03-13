Isis, al-Adnani minaccia Occidente: "Vogliamo Parigi e Roma"

L'Isis minaccia la Francia e l'Italia. Il portavoce dell'organizzazione terroristica al-Adnani ha detto: "Se l'Occidente e gli Stati Uniti vogliono le roccaforti dell'Is, l'Is vuole Parigi, Roma e l'Andalusia, dopo aver fatto esplodere la Casa Bianca, il Big Ben e la Torre Eiffel".

Il terrificante messaggio è stato captato da Site Intelligence Group, il sito che monitora continuamente i messaggi pubblicati online dall'Isis.

Nel messaggio di al-Adnani vengono dunque minacciate importanti: Parigi, Washington, Roma e Londra.