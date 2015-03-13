Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis, al-Adnani minaccia Occidente: "Vogliamo Parigi e Roma"

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Isis minaccia la Francia e l'Italia. Il portavoce dell'organizzazione terroristica al-Adnani ha detto: "Se l'Occidente e gli Stati Uniti vogliono le roccaforti dell'Is, l'Is vuole Parigi, Roma e l'Andalusia, dopo aver fatto esplodere la Casa Bianca, il Big Ben e la Torre Eiffel".

Il terrificante messaggio è stato captato da Site Intelligence Group, il sito che monitora continuamente i messaggi pubblicati online dall'Isis.

Nel messaggio di al-Adnani vengono dunque minacciate importanti: Parigi, Washington, Roma e Londra.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Assoluzione Berlusconi, Galantino: "Discorso morale è altro"

Articolo Successivo

"Drones", Muse propongono album "ineccepibile"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016