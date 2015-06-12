Home Attualità Automobilista riceve multa da 60 centesimi

Automobilista riceve multa da 60 centesimi

di Redazione 12/06/2015

Vicenda che arriva da Udine, ove un uomo è stato multato per non aver esposto per bene il ticket di un parcheggio a pagamento in Piazza XX settembre, con una cifra pari a 28 euro e 10 centesimi. Multa che sebbene l'uomo non ritenesse giusta, ha pagato, come racconta: "Anche se non lo ritenevo giusto, ho pagato: ho preso il bollettino che era stato compilato dall’ausiliario della sosta … e ho fatto il versamento". Ma a dispetto del pagamento fatto, la faccenda non si era conclusa: “Mi arriva una raccomandata dal Comune, da parte della polizia municipale, dove mi viene chiesto di pagare 60 centesimi ... in riferimento a quel parcheggio”. All'uomo viene spiegato che il versamento fatto era inferiore a quanto stabilito, di 0,60 €. L'uomo si è difeso, ma pagherà: “Io avevo usato il bollettino di pagamento indicando la cifra precisa segnata sopra ... Non mi pare il caso ... di fare ricorso, perdendo soldi, calma e tempo: pagherò questi 60 centesimi ... spendendo 1,30 euro per l’operazione in Posta” ma ha aggiunto “Reputo vergognoso l’invio di questa raccomandata per una cifra tanto esigua: la notificazione dell’atto da parte del Comune costerà 10 volte di più. E a pagare saranno i cittadini". Michela Galli

