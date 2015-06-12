Home Attualità Autista di un autobus picchiato da due passeggeri

di Redazione 12/06/2015

Caso che arriva da Treviso, ove l'autista di un autobus, di un'azienda di trasporti pubblici, lo scorso martedì è stato preso a pugni da un passeggero, alla stazione ferroviaria della città veneta. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 15:00, quando il conducente era sceso dal mezzo per il cambio del turno ed è stato aggredito da una giovane coppia straniera, di origini sudamericane. Appena messo il piede a terra, l'uomo preso alle spalle, ha ricevuto dapprima un pugno alla schiena e poi un altro in faccia. A quanto sembra, il pestaggio è stato causato da un futile motivo: un paio d'ore prima l'autista aveva fatto scendere i due alla fermata Fiera. Qui, i due avevano provato ad attraversare la strada davanti all'autobus, mentre il mezzo stava ripartendo, così l'autista, aveva fatto loro cenno con la mano che dovevano passare dietro al mezzo e non davanti. Ebbene, tutto sembrava finito lì, ma un'ora più tardi, la coppia è risalita in autobus a Fiera trovando il medesimo conducente. Lì, oltre a far volare parole grosse, i due avrebbero accusato l'autista di razzismo e poi sarebbero passati alle mani. Michela Galli

