Home Serie TV Bates Motel 5: Rihanna Sarà Marion Crane!

Bates Motel 5: Rihanna Sarà Marion Crane!

di Redazione 23/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Siete pronti all'ultima e folle, molto più delle precedenti, stagione di Bates Motel? Liberamente ispirato al film Psycho ed alla relazione malata madre-figlio, Bates Motel ha saputo regalare ai telespettatori nuovi input, di stagione in stagione, riproducendo il deficit mentale di Norman Bates in maniera graduale, silenziosa e contemporaneamente assordante. Da semplici anomalie, a blackout della memoria; buchi oscuri in cui sono raccolti disagi ed azioni violente cancellate dalla mente e poi la libera imitazione della madre, al contempo musa e carnefice per la quale Norman arriva a provare un desiderio carnale. Un problema dapprima sottovalutato da Norma ma poi esploso con tutta la sua violenza. La psiche, infatti, non si può chiudere a chiave, ma ha bisogno di spazi aperti per esplorare la sua evoluzione, malefica. Dopo il colpo di scena raccapricciante nel final della quarta stagione, Bates Motel tornerà nel 2017 per chiudere i conti con un Norman Bates che dovrà affrontare l'assenza fisica della madre. Non sopportandola, si lascerà andare ad una scia di sangue senza precedenti, dimenticando il finto perbenismo delle stagioni precedenti. La sua vittime prediletta, climax finale, potrebbe essere Rihanna. La famosa Popstar, infatti, ha fatto sapere via Internet che interpreterà Marion Crane nella quinta stagione di Bates Motel. Giusto, proprio colei che ha rappresentato l'iconica scena dell'accoltellamento in doccia in Psycho. Norman sarà fuori controllo ed il finale perfetto, del resto, merita di avere una vittima designata degna di un tale progetto. Niente di meglio della sensuale Rihanna, non trovate?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp