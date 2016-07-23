Loading...

Addio Per Sempre Al Vhs: Dal Prossimo Mese Si Fermerà La Produzione Di Videoregistratori

23/07/2016

Soppiantate già dal 2008 dai dvd, le videocassette non avevano perso fascino nel cuore e nelle videoteche degli appassionati. Tuttavia, anche Funai, ultimo produttore di VCR getta la spugna ed annuncia il fermo nella produzione degli ultimi modelli di videoregistratori. In effetti, sebbene si trattasse di una nicchia, erano ancora molti i fautori della videocassetta, felici della sua durevolezza e della sua grossolana imperfezione, anche grafica. Ad un Dvd basta un graffio per non funzionare, eppure, se ben ci pensiamo, avremo in casa cassette epocali; dai film in bianco e nero, alle commedie iconiche, passando per i classici Disney. Memorabili gli spot contro la pirateria, ormai ninna nanna di un tempo che è stato e che mai sarà. In effetti, sarà sempre più difficile reperire videoregistratori perfettamente funzionanti e ciò inciderà fortemente anche sul mercato del collezionismo, nonostante molti Vhs siano pezzi unici, pagati profumatamente dagli appassionati. Ma cosa se ne faranno di film sbiaditi che non potranno mai più visionare? Probabilmente diventeranno soprammobili atti ad impolverare le videoteche, di ricordi vintage e reminiscenze di vita, eppure tutto ciò che è vintage e dunque anche difficilmente reperibile ha un incredibile fascino. Il Vhs, ingombrante, pesante, spesso dalla trasmissione intermittente e scadente, ha segnato un'epoca, soppiantato poi dal più splendente e leggero dvd. Ma tra i nastri che s'impigliano nel videoregistratore ed i dischi che al primo graffio perdono la trasmissione siamo davvero sicuri di aver fatto importanti passi avanti nell'Home Made? Addio Vhs, compagno di indelebili avanti ed indietro, veloce o velocissimo!
