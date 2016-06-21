Bella Hadid e quel brutto male che la tormenta da anni: la malattia di Lyme
di Redazione
21/06/2016
"Sono davvero orgogliosa di te mamma. Ti ho visto nel letto lottare durante gli ultimi cinque anni della nostra vita. Tra me e me ho pensato: 'Perché tutto questo capita a un angelo?'. Avrei voluto piangere perché sapevo che non c'era niente che potessi fare per aiutarti".La Hadid, splendida modella, ha confessato che lei stessa ha provato il medesimo dolore della madre, visto che è affetta dalla terribile malattia di Lyme:
"Anche io ho dovuto lottare contro la malattia di Lyme negli ultimi due anni. Ero molto debilitata, non riuscivo ad andare a scuola e al lavoro. Tu sei l'unica persona che poteva capire quello che stavo passando. Spero che il tuo libro possa aiutare bambini e adulti che soffrono in tutto il mondo di questa patologia".Il New York Times ha reso noto recentemente che, negli Usa, la malattia di Lyme è la patologia infettiva che si trasmette più rapidamente dopo l'Aids. Si sono ammalate anche molte star, come Avril Lavigne che recentemente ha sottolineato quanto sia arduo diagnosticare tale malattia: i medici, inizialmente, le dissero che soffriva di depressione. Oggi Avril sta meglio ma è sempre sotto controllo:
"Ho pensato di morire ma adesso sto meglio. Questa è la mia seconda vita e la amo più di prima".Bella Hadid, così come la sorella Gigi, ama spesso postare scatti su Instagram che la ritraggono in pose sexy. Lo scorso aprile, ad esempio, la modella ha inserito sul suo profilo uno scatto che la ritrae come mamma l'ha fatta: a coprire le sue parti intime e il seno solo un tanga nero striminzito e un braccio.
