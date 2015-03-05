Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Berlusconi disse a Tarantini: "Io con minorenni? Roba da matti"

Redazione Avatar

di Redazione

05/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' veramente 'scottante' un'intercettazione, che risale al 2009, di una telefonata tra Silvio Berlusconi e Gianpaolo Tarantini. L'ex premier chiosa le notizie riportate dai giornali sulla sua presunta passione per le minorenni.

"Sono accusato di frequentare delle ragazze minori, roba da matti... non c'è una velina nelle mie liste", disse il Cavaliere a Tarantini, uomo che, secondo l'accusa, procacciava donne a Berlusconi.

"Tutte le mie parlamentari sono le migliori della Camera... 98,8% di presenza al voto cioè", aggiunse Silvio Berlusconi al telefono.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milano, ciclista perde equilibrio per forte vento: travolto da furgone

Articolo Successivo

Mark Lippert colpito con rasoio: Corea del Nord apprezza aggressione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025