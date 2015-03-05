Milano, ciclista perde equilibrio per forte vento: travolto da furgone

Il maltempo di queste ore sta creando non pochi disagi e, purtroppo, vittime in Italia. Il forte vento, stamane, ha fatto perdere l'equilibrio a un anziano in bicicletta. L'uomo, dopo essere caduto, è stato travolto da un furgone. E' successo a Buscate, in provincia di Milano.

Luigi Merlotti, 76 anni, è morto sul colpo. Vano l'intervento tempestivo del personale del 118 e dei carabinieri. Secondo le ultime informazioni, Merlotti si stava dirigendo probabilmente a Cuggiono. Il conducente del furgone, non appena ha visto l'anziano per terra, ha frenato ma non è riuscito ad evitarlo. Un'altra vittima del maltempo.