Milano, ciclista perde equilibrio per forte vento: travolto da furgone

Redazione Avatar

di Redazione

05/03/2015

Il maltempo di queste ore sta creando non pochi disagi e, purtroppo, vittime in Italia. Il forte vento, stamane, ha fatto perdere l'equilibrio a un anziano in bicicletta. L'uomo, dopo essere caduto, è stato travolto da un furgone. E' successo a Buscate, in provincia di Milano.

Luigi Merlotti, 76 anni, è morto sul colpo. Vano l'intervento tempestivo del personale del 118 e dei carabinieri. Secondo le ultime informazioni, Merlotti si stava dirigendo probabilmente a Cuggiono. Il conducente del furgone, non appena ha visto l'anziano per terra, ha frenato ma non è riuscito ad evitarlo. Un'altra vittima del maltempo.

