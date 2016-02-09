Beyoncé San Siro 2016: ecco il prezzo dei Biglietti dell'unica data italiana del The Formation World Tour!
di Redazione
09/02/2016
L'abbiamo vista, solo poche ore fa, calcare con la sua grinta felina il palco del Superbowl, schiacciando i Coldplay con la sua potenza vocale e con la sua agilità. Solo Queen Be, infatti, poteva, con un colpo di reni, rimediare ad uno scivolone mediatico che sarebbe rimasto nella storia. Capelli leonini ed una mise in onore del grande MJ, la divina Beyoncé non ha deluso e non deluderà sicuramente i fans italiani nell'unica tappa del The Formation World Tour nel Belpaese. La guerra ai biglietti per l'unica data di San Siro inizierà domani, ma solo per i fans del Beyhive. Per tutti gli altri, la caccia al biglietto ha inizio alle 10 del 15 febbraio prossimo. Chi la spunterà? Ecco i prezzi dei biglietti per ogni settore: PRATO: 97,75 EURO GOLD CIRCLE LATO BLU: 115 EURO GOLD CIRCLE LATO VERDE: 115 EURO TRIBUNE: 1° ANELLO ROSSO: 151,80 EURO 2° ANELLO ROSSO: 97,75 EURO 3° ANELLO ROSSO: 63,25 EURO 1° ANELLO VERDE: 97,75 EURO 1° ANELLO BLU. 97,75 EURO 2° ANELLO VERDE: 74,75 EURO 2° ANELLO BLU: 74,75 EURO 3° ANELLO VERDE: 46 EURO 3° ANELLO BLU: 46,00 EURO PACCHETTI: BEYGOLDCIRCLE PACKAGE, 235 EURO. Prezzi impopolari o prezzi giusti per Queen Be? Beh, direi che il talento si paga!
