Roma, Avvocato Penalista e Madre Morti in Casa: Porta Chiusa da dentro

di Redazione 09/02/2016

Misterioso episodio in via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma. Madre e figlio sono stati ritrovati morti nella loro abitazione I corpi dell'anziana donna, 89 anni, e del figlio 60enne erano in avanzato stato di decomposizione, segno che erano morti da almeno 10 giorni. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una collega del 60enne, avvocato penalista, perché non lo vedeva più da tempo. L'uomo disertava incontri di lavoro ed udienze. Quando i vigili del fuoco e i poliziotti sono entrati nell'appartamento di madre e figlio hanno trovato tutto in ordine e i cadaveri per terra. La porta era stata chiusa dall'interno, dettaglio che fa escludere una rapina da parte di un estraneo o un ladro. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, anche se quella dell'omicidio-suicidio è quella più battuta. La collega dell'avvocato ha rivelato che l'uomo viveva con la madre ed era finito nel tunnel della depressione. Ed è probabile che proprio la depressione sia all'origine della tragedia consumatasi nell'appartamento in via della Giuliana. Gli inquirenti ritengono che l'avvocato abbia dapprima freddato la madre e poi si sia suicidato. In casa, del resto, non è stato trovato nessun segno di scasso. Gli psicologi convengono che sono le persone più semplici quelle più capaci di superare le difficoltà, anche economiche, e quindi le crisi. E' come se fossero psicologicamente pronti alle insidie della vita e ad eventuali fallimenti. I manager, liberi professionisti, intellettuali etc. invece, in caso di un momento buio, di fallimento, non accettano la situazione, cadono nella depressione e, spesso, arrivano a capitolare. Non è raro che gli intellettuali depressi, e il caso avvenuto nelle ultime ore a Roma ne è la prova, coinvolgano anche i loro congiunti nel loro piano di capitolazione con la vita. Forse l'avvocato romano si vergognava di parlare della propria condizione alla madre e agli amici. Se, forse, ne avesse parlato si sarebbero evitate due morti.

