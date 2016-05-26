Home Home Big Boy Vince Amici 15: Sergio Sylvestre Trionfa Nel Talent Di Maria!

Big Boy Vince Amici 15: Sergio Sylvestre Trionfa Nel Talent Di Maria!

di Redazione 26/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Con umiltà, e tra le lacrime, Sergio Sylvestre, dall'alto della sua stazza, ha alzato il suo premio, umilmente impacciato ed incredulo. Perché l'unico a non credere nel suo talento era proprio lui, il Big Boy, gigante dal cuore tenero. Personalmente, mi ci è voluto un po' per capire il suo modo di approcciarsi alla musica, ma la sua finalissima si è ben destreggiata tra dimostrazione di presenza sul palco e leggerezza del canto. Un canto che davvero spazia dalle tonalità black e che timidamente può intonare anche un brano italiano. Elodie ha vinto il Premio Della Critica. La sua particolarità non è bastata ad abbattere il ciclone Sergio che, inarrestabile, si è cibato di ogni canzone, mordendo il palco. Ha sorriso, ha pianto; si è emozionato e divertito. Elodie non è riuscita nell'intento di aprirsi del tutto al pubblico, lasciando trasparire un altro lato di se', tuttavia la sua enorme capacità interpretativa che, nel momento in cui tocca certe corde, ricorda davvero quella di Mia Martini, le varrà un futuro di successi ed esibizioni convincenti. "Un'Altra Vita", per lei, dopo questo giorno, ad Amici. Nella finalissima, oggettivamente più convincente Sergio, maturo vocalmente, pregno della gioia Soul delle voci Black al medesimo tempo in cui sa risuonare le sottili malinconie di una vita complessa. Due colossi, alla finalissima, ma Big Boy ha dimenticato persino di essere su Canale 5, la compostezza, il "sapersi comportare", la scaletta; Sergio ha dimenticato di essere in un Contest televisivo, ha fatto un passo avanti, lasciando dietro di se' l'asta ed ha iniziato a cantare, aggredendo le canzoni oppure cullandole dolcemente ed, in quell'abbraccio della mamma, riprendendo le parole di Ax, Big Boy ci ha raccontato chi era, meglio di qualunque altro concorrente, meritandosi il titolo di vincitore dell'edizione numero 15 di Amici Di Maria De Filippi! A seguire, l'audio del singolo di Sergio Sylvestre: https://www.youtube.com/watch?v=cbdOqG8uQ1w

Condividi Facebook Twitter Whatsapp