Airbus 320 Egyptair colpito da asteroide?

"L'aereo potrebbe essere stato colpito da un asteroide di piccole dimensioni".

"La teoria, come ogni teoria, non ha nulla di certo. Non si sa molto. Le autorità hanno contraddetto così tante volte le informazioni che hanno diffuso che è quasi impossibile prendere seriamente qualsiasi teoria. Credo che le probabilità di un impatto tra un meteorite e un aereo siano le stesse di una collisione in volo con Icaro".

E' giallo sulla scomparsa del volo Egyptair. Tante le ipotesi e le circostanze da chiarire, come quel fumo in cabina. Cosa è accaduto veramente nei cieli del Mediterraneo? L'Airbus 320 della compagnia Egyptair aveva inviato numerose segnalazioni all'aeroporto Charles De Gaulle prima di entrare nello spazio aereo egiziano. Cosa è accaduto? Il tabloid alha pubblicato due documenti reputati "autentici" dai giornalisti egiziani in cui vengono menzionate le ultime 11 segnalazioni lanciate dal velivolo all'aeroporto Charles De Gaulle, tra cui quella della presenza di fumo nel bagno. Nelle ultime ore gli esperti hanno avanzato un'ipotesi che, inizialmente, sembrava recondita ma, col passar delle ore, diventa più reale: e se l'Airbus 320 della Egyptair fosse stato colpito da un piccolo asteroide? Alcuni studiosi hanno asserito:Alcuni esperti hanno riferito al Mirror che l'Airbus potrebbe essere stato preso in pieno da un mini asteroide, grande non più di una pallina da golf, quindi non rilevabile da nessun radar. Dopo l'impatto col piccolo asteroide sarebbe scoppiato un incendio che avrebbe messo fuori uso i comandi di volo. Altri studiosi che concordano con l'opinione dell'asteroide ritengono invece che il 'piccolo sasso' si sia scagliato contro la cabina di pilotaggio, uccidendo i due piloti che, quindi, non avrebbero avuto tempo di lanciare un allarme. Sarà stato veramente un asteroide la causa del disastro in volo? Sembra che la Russia avesse lanciato un allarme riguardo all'arrivo di un meteorite rischioso per il traffico aereo. Molti comunque ritengono stravagante e surreale tale teoria. Phil Derner di NYCAviation.com ha, ad esempio, affermato:Il tabloid Express ha reso noto che l'equipaggio di un volo Turkish Airlines, lo stesso giorno del disastro, ha visto un oggetto con luci verdi passare nella zona dove l'aereo Egyptair è scomparso. Un asteroide ha colpito l'aereo Egyptair? Questo è l'interrogativo delle ultime ore. Si teme che tale asteroide possa ora sconvolgere i sistemi di comunicazione via satellite. La Nasa, però, tranquillizza e dice che l'asteroide non causerà danni. Dovranno essere compiute tantissime indagini, ancora, per scoprire l'esatta causa del disastro aereo nei cieli del Mediterraneo. Finora ci sono solo tante ipotesi, dalle più remote e assurde a quelle più attendibili.