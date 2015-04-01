Home Attualità Bimba scambia macchina fotografica per un'arma: si "arrende"

Bimba scambia macchina fotografica per un'arma: si "arrende"

di Redazione 01/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E stato da poco pubblicato via social su Twitter dalla fotogiornalista Nadia O. AbuShaban ed ha letteralmente commosso il web diventando virale in rete, lo scatto di Osman Sagırlı che alla “Bbc” ha raccontato la storia della protagonista, della piccola Hudea. Uno scatto del 2014 del fotografo Osman Sagırlı, che vede protagonista una bimba siriana di 4 anni, che di fronte all'obbiettivo della macchina fotografica alza le mani in segno di resa, avendola scambiata per un'arma! Raccontato alla Bbc Sagirli: "Hudea è il nome della protagonista dello scatto, che è giunta lo scorso dicembre nel campo profughi di Atmeh, al confine tra la Siria e la Turchia" e spiega "Quel giorno stavo utilizzando un teleobiettivo e la piccola ha pensato che fosse un'arma; ho capito subito che si era spaventata, dato che normalmente i bambini nascondono la loro faccia o sorridono quando vedono una fotocamera.” e sottolinea “E' nei più piccoli che emerge di più il dolore causato della guerra, perché spezza l'innocenza". Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp