Nonna intossica i nipoti con cioccolata: era scaduta da 25 anni

Nonna intossica i nipoti con cioccolata: era scaduta da 25 anni

di Redazione 01/04/2015

Caso incredibile che arriva dalla provincia di Vicenza, ove una merenda a base di cioccolata, ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio dramma! 3 bambini e 2 adulti son dovuti ricorrere infatti alle cure del Pronto Soccorso a causa di un’intossicazione alimentare, per colpa di una cioccolata solubile in dispensa da molto, troppo tempo: era scaduta infatti da ben 25 anni! Come scrive infatti il “Giornale Di Vicenza”, una nonnina aveva deciso di ricambiare la graditissima visita dei propri nipotini, offrendo a grandi e piccini la prelibata bevanda, accompagnata dai biscotti; bevanda che anche lei stessa ha consumato! La sera però, uno alla volta, prima l'amichetto di famiglia, quindi i nipotini, il papà e la nonna stessa, hanno accusato vomito e diarrea; i sospetti sono subito caduti sulla cioccolata calda consumata dal gruppetto. La nonna dovrà rispondere di lesioni colpose! Michela Galli

