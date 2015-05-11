Home Attualità Botte e minacce agli alunni, sospesa maestra elementare in Calabria

Botte e minacce agli alunni, sospesa maestra elementare in Calabria

di Redazione 11/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una maestra elementare di Villa San Giovanni, nella provincia di Reggio Calabria, è stata sospesa dalla funzione e interdetta per 12 mesi dalla sua attività di insegnante, per maltrattamenti agli alunni. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di B.F., un donna di 50 anni. Dalle prime indagini della polizia provinciale di Reggio Calabria è emerso che alcuni alunni della classe ove la donna insegnava, non volevano più andare a scuola, e trovavano scuse di ogni genere in continuazione, pur di non seguire le lezioni, per non dover incontrare la donna. Le baby vittime dei maltrattamenti sono numerose e tutte, hanno raccontato di aver subito dalla maestra vessazioni di ogni genere e tipo, tanto che sembra l'insegnante, si sia spinta anche ad usare oggetti contundenti per picchiare gli alunni. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp