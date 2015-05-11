Roma, percorrono pista ciclabile e cadono in burrone: bimbi salvati

Attimi di panico per due bimbi, a Roma, che ieri sono caduti in un piccolo dirupo mentre percorrevano con le loro bici una pista ciclabile in una zona compresa tra la Pineta Sacchetti e la Balduina.

Una volta caduti, i ragazzini si sono resi conto che non sarebbero stati in grado di risalire e per questo hanno chiamato i soccorsi con i loro cellulari. Tutto sembrava semplice, all'inizio, per i soccorritori; poi, le batterie dei telefonini dei giovani si sono esaurite ed è stato arduo localizzarli. Alla fine, complice l'impiego di elicotteri, i ragazzini sono stati salvati e trasportati subito nel vicino Policlinico Gemelli.

Brutta avventura in una calda domenica romana.