Roma, percorrono pista ciclabile e cadono in burrone: bimbi salvati

11/05/2015

Attimi di panico per due bimbi, a Roma, che ieri sono caduti in un piccolo dirupo mentre percorrevano con le loro bici una pista ciclabile in una zona compresa tra la Pineta Sacchetti e la Balduina.

Una volta caduti, i ragazzini si sono resi conto che non sarebbero stati in grado di risalire e per questo hanno chiamato i soccorsi con i loro cellulari. Tutto sembrava semplice, all'inizio, per i soccorritori; poi, le batterie dei telefonini dei giovani si sono esaurite ed è stato arduo localizzarli. Alla fine, complice l'impiego di elicotteri, i ragazzini sono stati salvati e trasportati subito nel vicino Policlinico Gemelli.

Brutta avventura in una calda domenica romana.

Salvini visita Garbatella: quartiere 'rosso' della Capitale

Botte e minacce agli alunni, sospesa maestra elementare in Calabria

