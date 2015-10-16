Home Salute Cameo, Torta al Pistacchio con Tracce Arachidi: Allergici Devono Riconsegnarla

Cameo, Torta al Pistacchio con Tracce Arachidi: Allergici Devono Riconsegnarla

di Redazione 16/10/2015

Contiene tracce di arachidi. E' questa la ragione per cui Cameo ha deciso di ritirare dal commercio la torta al pistacchio, dolce molto buono e gradito da grandi e piccini La celebre azienda dolciaria italiana ha deciso di ritirare il prodotto per tutelare i consumatori ed evitare anche possibili guai giudiziari. Cameo ha reso noto di aver ritirato la torta al pistacchio perché, dopo minuziose analisi, è emersa la presenza di tracce di arachidi non menzionata nell'etichetta. Tutti coloro che hanno acquistato la torta Cameo al pistacchio, dunque, sono pregati di riconsegnarla al negozio dove è stata acquistata. Si potrà cambiare il prodotto o venire rimborsati. Il colosso italiano ha precisato che il dolce in questione può essere consumato da chi non è allergico alle arachidi; la decisione, quindi, è stata presa per tutelare i soggetti intolleranti o allergici alle arachidi, visto che il consumo di tali alimenti potrebbe avere effetti tremendi. Chi non è allergico, dunque, può tranquillamente consumare la torta al pistacchio, senza dunque riportarla al punto vendita. Cameo ha anche asserito che, a breve, verranno effettuati esami anche su altri alimenti per evitare il verificarsi di disagi analoghi a quello delle ultime ore. L'azienda, a quanto pare, ci tiene alla salute dei consumatori! Chiunque ha dubbi o vuole informazioni riguardo alla torta al pistacchio o altri prodotti Cameo può tranquillamente chiamare al seguente numero verde: 800829170. Operatori risponderanno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13. L'allergia alle arachidi è molto comune, specialmente nei bimbi. Le reazioni possono essere lievi o gravi. Un soggetto che ha avuto una leggera reazione allergica in passato deve fare molta attenzione, visto che rischia un reazione più forte. Tra i sintomi dell'allergia alle arachidi ci sono prurito alla bocca o alla gola, naso che cola o problemi di digestione. Se siete allergici alle arachidi, dunque, state alla larga dalla torta al pistacchio Cameo!

