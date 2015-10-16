Home Home Fedez Compie 26 Anni, Auguri di J-Ax: "Mi Stai Raggiungendo Vecchiaccio"

Fedez Compie 26 Anni, Auguri di J-Ax: "Mi Stai Raggiungendo Vecchiaccio"

di Redazione 16/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri, 15 ottobre 2015, il rapper milanese Fedez ha spento 26 candeline. L'artista, nonostante la giovane età, ha un grande successo e un immenso talento che gli sta permettendo di raggiungere obiettivi importanti Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, iniziò presto ad avvicinarsi al mondo della musica. Da adolescente amava partecipare a competizioni di freestyle nella periferia milanese. Tali anni hanno contribuito molto alla formazione della personalità dell'artista che, pian piano, ha apprezzato sempre di più il rap. Finora Fedez ha vinto molti premi, tra cui 2 MTV Awards, 5 dischi d'oro e 5 dischi di platino. Non male per un artista appena 26enne. Ricordiamo che il rapper è anche produttore discografico. Giorni fa è uscito il video di "21 grammi", brano di successo che è subito balzato in vetta nella classifica dei singoli più venduti. L'anno scorso il rapper è entrato anche a far parte della giuria di X Factor, talent molto seguito. Forse non tutti sanno che Fedez e la sua fidanzata, Giulia Valentina festeggiano il compleanno nello stesso giorno, il 15 ottobre: queste sì che sono le coincidenze dell'amore! Ieri Fedez ha scritto sui social: "Grazie a tutti per gli auguri! Vi voglio tanto di quel bene bastardoni che non ne avete idea. Ne approfitto per fare gli auguri al mio raviolo amoroso Giulia, nati lo stesso giorno. Ormai sono a 26... a 30 si passa da teen-idol a milf-idol." Il rapper è molto innamorato della sua Giulia e posta oculatamente immagini che lo ritraggono con lei. Tra le tante persone, parenti, amici e colleghi, che hanno fatto gli auguri a Fedez, ieri, non poteva mancare J-Ax, che ha scritto sui social: "Auguri al mio socio, ormai mi stai raggiungendo vecchiaccio." Fedez iniziò a farsi conoscere grazie al web, postando su YouTube i suoi video. La scelta di mostrare il suo talento sulla Rete si è rivelata proprio azzeccata!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp