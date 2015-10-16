Home Home 16 Ottobre 1943: Ghetto di Roma Commemora Rastrellamento Nazista

16 Ottobre 1943: Ghetto di Roma Commemora Rastrellamento Nazista

di Redazione 16/10/2015

Il 16 ottobre è una giornata importante nel Ghetto di Roma. Una data tristemente indimenticabile. 72 anni fa i nazisti, con le loro squallide camionette, rastrellarono il Ghetto e portarono nei campi di concentramento tutti coloro che si trovarono davanti, anziani e bimbi compresi Dalle 5 alle 14 di quel pauroso 16 ottobre 1943 i nazisti rastrellarono il Ghetto di Roma, sequestrando altresì tutti gli oggetti trovati nella abitazioni. Un atteggiamento barbaro e inqualificabile che non fa certo onore alla Germania. Stamane ha preso la parola, al Tempio Maggiore, in occasione della cerimonia per commemorare il rastrellamento nazista, anche il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Siamo qui come sempre tutti gli anni, e per sempre perché non si può, non possiamo e non vogliamo dimenticare quanto accadde il 16 ottobre. E' stata una ferita alla comunità ebraica, ma è stata una ferita a Roma, per l'Italia, perché furono sradicate vite innocenti, che non avevano alcuna colpa se non di essere di religione ebraica. Siamo vicini alla Comunità e siamo qui soprattutto per noi perché non vogliamo dimenticare un'onta che non è stata solo verso la Comunità e verso le persone civili." Ovviamente, alla cerimonia ha parlato anche il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, che ha sottolineato: "E' indispensabile mantenere la memoria anche se il numero degi anni si allunga, ne sono passati 72. Ma questa ferita è ancora presente, non è stata mai ricomposta, con tutto quello che succede nel mondo è importante essere memori e anche vigili. C'è il problema dello scontro dei popoli e di culture differenti, c'è il tema della convivenza, della costruzione dell'Europa, della società pacifica. La lista è ben lunga." Un ruolo determinante per non dimenticare episodi così cruenti è rivestito dalle scuole e dagli insegnanti. I piccoli, anche se sono passati tanti anni da vicende tristi, devono sapere cosa è accaduto.

