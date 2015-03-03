Loading...

Candy Candy spegne 40 candeline: arriva libro di Lidia Bechis

03/03/2015

Candy Candy compie 40 anni ma non li dimostra. La ragazzina sorridente e piena di lentiggini venne creata nel 1975 da Yumiko Higarashi.

I disegni di Higarashi furono fondamentali per la creazione del cartone animato che ha come protagonista Candy Candy, trasmesso in Italia dal 1980. Il cartoon ottenne molto successo e per questo vennero anche realizzati due film al cinema incentrati sulla innocente bambina.

Lidia Bechis, recentemente, ha scritto il libro "Candy Candy - Amori e battaglie della prima grande eroina dell'animazione".  Chi ama il personaggio non può non leggere questo libro dal sapore vintage.

