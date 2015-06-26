Home Attualità Cani in ufficio migliorano performance lavoratori: "Take your dog to work today"

di Redazione 26/06/2015

Oggi, 26 giugno, si celebra il Take your dog to work today, ovvero la Giornata mondiale dei cani in ufficio. L'evento è stato promosso per la prima volta in Inghilterra, nel 1996, dall'associazione Pet Sitters International. Un'occasione buona per portarsi i propri amici a quattro zampe in ufficio. Una ricerca condotta da Purina e dagli studiosi del Mississipi State University College of Veterinary Medicine ha messo in evidenza che le performance dei lavoratori che portano i loro amici a quattro zampe in ufficio migliorano notevolmente. E' negli Usa dove le aziende sono più propense a consentire ai dipendenti di recarsi al lavoro insieme ai loro cani. Chiaramente, è necessario che gli animali siano puliti e vaccinati.

