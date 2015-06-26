Home Musica The Kolors: multiplatino Out primo da 5 settimane: Briga secondo

The Kolors: multiplatino Out primo da 5 settimane: Briga secondo

di Redazione 26/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Momento memorabile per The Kolors, giovane band che ha trionfato all'ultima edizione di "Amici". Stash, leader del gruppo, e compagni occupano la prima posizione dei dischi più venduti da ben 5 settimane di seguito. in seconda posizione Briga, l'altro concorrente di "Amici", arrivato secondo. Il multiplatino Out, dunque, è ancora in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia, davanti a Never again di Briga. Le due rivelazioni di "Amici" battono artisti del calibro di Mika e i Muse, rispettivamente al terzo e quarto posto. Max Pezzali è in quinta posizione. Fanalini di coda, in classifica, J-Ax, Il Volo e Pino Daniele.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp