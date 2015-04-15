Loading...

Canone Rai: abolizione vicina? Governo presenta ddl

15/04/2015

Sono numerose le persone nauseate dal canone Rai, tassa non pagata dal 30% degli italiani. E' probabile che il Governo provveda ad abolirlo, eliminando altresì il limite alla raccolta pubblicitaria.

L'esecutivo ha pubblicato sul suo sito il ddl "La nuova Rai", che contempla anche l'abolizione dell'odioso balzello. L'eliminazione del limite alla raccolta pubblicitaria permetterebbe alla Rai di incassare molto denaro.

Si vocifera che il ddl verrà presentato al Senato nei prossimi giorni. Da comuni cittadini non possiamo che augurarci un'approvazione.

