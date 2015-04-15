Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nokia e Alcatel-Lucent: fusione in vista, nasce colosso mondiale

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La governance Nokia ha dato l'ok all'acquisizione e fusione con Alcatel-Lucent. Il nuovo colosso rappresenterà il maggiore gruppo al mondo nell'ambito delle apparecchiature delle tlc.

Il gruppo Alcatel-Lucent beneficerà non poco della fusione con Nokia, visto che il suo valore aumenterà non poco. I soci Nokia otterranno il 66,5% della nuova azienda; quelli Alcatel-Lucente il 33,5%.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Canone Rai: abolizione vicina? Governo presenta ddl

Articolo Successivo

Choc a Pordenone: massacra moglie e figlia con accetta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022