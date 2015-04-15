Nokia e Alcatel-Lucent: fusione in vista, nasce colosso mondiale
La governance Nokia ha dato l'ok all'acquisizione e fusione con Alcatel-Lucent. Il nuovo colosso rappresenterà il maggiore gruppo al mondo nell'ambito delle apparecchiature delle tlc.
Il gruppo Alcatel-Lucent beneficerà non poco della fusione con Nokia, visto che il suo valore aumenterà non poco. I soci Nokia otterranno il 66,5% della nuova azienda; quelli Alcatel-Lucente il 33,5%.
