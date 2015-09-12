Home Attualità Capitani Coraggiosi elettrizzano Roma: ottomila fan per Morandi e Baglioni

di Redazione 12/09/2015

Il Foro Italico di Roma è stato tutto per loro, per i Capitani Coraggiosi della musica di ieri, di oggi e di domani, ovvero Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Grande concerto e tanto entusiasmo a Roma; del resto ad esibirsi c'erano due 'mostri sacri' della musica come Baglioni e Morandi I Capitani Coraggiosi, ovviamente, hanno intonato il loro nuovo brano, nato per caso, durante una conversazione. La canzone nasce anche dalla voglia si sperimentare e realizzare qualcosa insieme. A Roma, per vedere il live dei Capitani Coraggiosi, sono accorse tantissime persone, sia fan di Baglioni che di Morandi. Alla performance live hanno assistito persone di tutte le età, dai 10 agli 80 anni. Morandi e Baglioni hanno regalato tante emozioni, ieri, al pubblico cantando, ognuno, le canzoni dell'altro. I Capitani Coraggiosi sono stati impeccabili! Devono essersi preparati a lungo prima del concerto a Roma. Durante la performance live, Morandi e Baglioni hanno parlato un po' col pubblico, ricordando momenti particolari della loro carriera e delle critiche che, spesso, gli sono state rivolte. Morandi, ad esempio, ha parlato delle maldicenze sulle sue mani grosse. I fan dei Capitani Coraggiosi, dopo 3 ore di concerto, hanno lasciato il Foro Italico col sorriso: difficilmente dimenticheranno un concerto così perfetto ed entusiasmante. Del resto, non capita tutti i giorni vedere i Capitani Coraggiosi Morandi e Baglioni. La coppia inedita di artisti ha anche spiegato chi sono i Capitani Coraggiosi: "Sono gli uomini che s’incamminano verso un’impresa e vanno in mezzo alla tempesta ancor prima che la pioggia smetta di cadere". Baglioni ha evidenziato: "I Capitani Coraggiosi sono quei visionari senza i quali il mondo non sarebbe mai andato avanti e non avrebbe visto nient'altro che quello che c'era". Tirando le somme, la prima di Claudio Baglioni e Gianni Morandi insieme sul palco è andata benissimo. I due si sono 'sfidati' a colpi di successi, dagli anni '60 ad oggi, aprendo il concerto, ovviamente, con "Capitani Coraggiosi" canzone scritta ad hoc per la 'tournée congiunta'. Musica, aneddoti ed anche battute. I Capitani Coraggiosi hanno riservato al pubblico un po' di tutto, oltre alle 35 canzoni eseguite nell'arco di tre ore, come "Banane e lamponi", "Occhi di ragazza", "Io sono qui" e "Strada facendo". I Capitani Coraggiosi si sono scusati coi fan per le canzoni non eseguite: "Tante altre sono rimaste fuori, ma solo considerando i successi, avevamo una lista di 80 brani". Ottomila persone, al Centrale, hanno cantato assieme ai Capitani Coraggiosi e si sono emozionate. Una serata indimenticabile. Morandi e Baglioni hanno anche omaggiato alcuni big della musica italiana, come Umberto Bindi. Ad accorrere al Centrale per assistere alla performance live dei Capitani Coraggiosi sono stati anche fan famosi come Piero Grasso, presidente del Senato, Paola Saluzzi, il ct della Roma, Rudy Garcia e Lorella Cuccarini. Morandi e Baglioni si esibiranno altre volte, nel mese di settembre, al Centrale del tennis. In programma anche un doppio evento speciale, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. A breve, su Rai 1, verrà trasmesso uno special tv sull'avventura dei Capitani Coraggiosi. I due artisti si esibiranno in tutt'Italia? "Vediamo. Le unioni sì, ma il viaggio di nozze no!", ha ironizzato Baglioni. L'avventura dei Capitani Coraggiosi venne annunciata diversi mesi fa, su Facebook, da Gianni Morandi: "Si dice sempre: prima o poi lo faremo. Mentre si sa che non si farà mai. Poi succede che si fa per davvero. La musica è un gioco serio. Farla insieme è un mestiere leggero". E' proprio un grande regalo quello che hanno voluto fare Morandi e Baglioni ai loro fan. Queste performance live verranno sicuramente annoverate nel grande libro della musica italiana. Intanto le prossime tappe dei Capitani Coraggiosi sono già sold out.

