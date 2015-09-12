Teresa Cilia lavora a c'è posta per te

Le trasmissioni di Maria De Filippi hanno giovato molto a Teresa Cilia che grazie a "Uomini e Donne "ha trovato l’amore e nel corso della sua partecipazione a "Temptation Island 2" ha rafforzato ancor di più il suo rapporto con Salvatore Di Carlo. La coppia è molto felice e affiatata tanto che nei giorni scorsi hanno informato i loro numerosi fan del trasferimento a Roma, la città eterna in cui la coppia ha deciso di andare a convivere. Ma la De Filippi deve essersi molto affezionata a Teresa, tanto da decidere di offrirle un’altra importante opportunità che la bella siciliana non poteva che accettare. Ieri mattina, infatti, la Cilia ha condiviso sui propri social network l’immagine di un bellissimo mazzo di fiori regalatole dalla sua dolce metà, accompagnato da una didascalia in cui lasciava intendere di aver ricevuto la sorpresa del suo Salvatore sul posto di lavoro. Ma che lavoro fa la extronista? E’ stato proprio lo staff della fanpage di Teresa a spiegarlo ai suoi fan: "Teresa Cilia lavora in ufficio a c'è posta per te" In bocca al lupo alla Cilia per questo nuovo percorso!