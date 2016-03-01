Carlo Cracco Cucina Piccione in Diretta: Denunciato da Animalisti
di Redazione
01/03/2016
Il famoso chef Carlo Cracco è stato denunciato dagli animalisti perché ha cucinato un piccione durante una puntata di Masterchef ItaliaIl popolare cuoco avrebbe cucinato un piatto a base di carne di piccione, che è un animale protetto dalla legge, durante la puntata del 14 gennaio scorso e, così facendo, secondo l'Aidaa, avrebbe violato la normativa italiana ed europea sulla tutela della fauna selvatica ed invitato altre persone ad uccidere e cucinare i piccioni. A denunciare Cracco alla Procura di Milano è stato il presidente dell'associazione animalista, Lorenzo Croce, che ha scritto sul sito dell'Aidaa:
"Nessuno discute che Carlo Cracco sia un grande chef, ma il fatto che vada in tv a presentare un piatto a base di carne di piccione che è un animale protetto dalle legge nazionale ed europea rappresenta un reato penalmente rilevante che non potevamo far finta di non vedere per questo motivo proprio oggi ho firmato ed inviato la denuncia alla procura di Milano per violazione della legge nazionale di tutela della fauna selvatica e della direttiva europea 147/2009".Secondo gli animalisti, lo chef non solo avrebbe cucinato un animale difeso dalla legge ma avrebbe anche spinto altre persone a fare lo stesso, quindi a commettere altri reati. Ciò è aberrante per l'Aidaa. In realtà, la normativa nazionale ed europea non vieta l'uccisione di tali volatili, ecco perché il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, si è schierato dalla parte di Carlo Cracco:
"Gli animalisti hanno denunciato Cracco perché ha presentato un piatto a base di piccione. Mi sembra una esagerazione. La normativa impedisce l'abbattimento del piccione selvatico (columba livia) una specie soggetta alla tutela prevista da una direttiva europea, ma un conto sono i piccioni selvatici, un altro quelli di allevamento. I primi non si possono cacciare né servire a tavola; i secondi, invece, si acquistano da allevatori specializzati e sono il piatto forte di molte trattorie e ristoranti un po' in tutta Italia".Carlo Cracco è cresciuto a pane e cucina ed oggi è uno degli chef più famosi al mondo. La sua popolarità è aumentata notevolmente grazie alla sua partecipazione a Masterchef Italia in veste di giudice.
