Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Katy Perry sta insieme ad Orlando Bloom: Foto Esclusive!

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

https://www.youtube.com/watch?v=Q7su51vov8c Eccoli. Dopo mesi e mesi di rumors, la coppia ha ceduto ed ha svelato la sua relazione intima. Il bell'attore Orlando Bloom e la sexy Katy Perry stanno insieme. E' ufficiale e, a confermarlo, l'esclusiva del magazine ET che ha paparazzato gli sguardi romantici di Orlando nei confronti della Perry che siamo certi non saranno affatto per copione. Passeggiate mano nella mano e tanta complicità. Ecco iniziato un nuovo capitolo amoroso per Katy Perry, non proprio fortunatissima in fatto d'amore. I fans della coppia sono già in visibilio e li hanno ribattezzati Ploom! Li avevamo lasciati a sussurrarsi frasi intime ai Golden Globes, ma senza esplicitare il sentimento. Li ritroviamo complici ed innamorati e non possiamo che "shippare" la coppia! Il personale dell'Hotel delle Hawaii in cui alloggia la coppia ha riferito di due persone innamoratissime e molto legate: "Si tenevano per mano e sorridevano molto!". Le foto sono di proprietà dell'Entertainment Tonight quindi possiamo solo riportare la loro esclusiva. Tuttavia, siamo cosi felici per la rinascita sentimentale della Perry che ci ascolteremo Fireworks a tutto volume! Che ne pensate dei Ploom? Vi piacciono?

th93uj1k1koo4rqtkxov

   
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carlo Cracco Cucina Piccione in Diretta: Denunciato da Animalisti

Articolo Successivo

Roma: Incendio Killer in Via del Governo Vecchio, Anziano Avvolto dalle Fiamme

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023