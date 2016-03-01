Katy Perry sta insieme ad Orlando Bloom: Foto Esclusive!

https://www.youtube.com/watch?v=Q7su51vov8c Eccoli. Dopo mesi e mesi di rumors, la coppia ha ceduto ed ha svelato la sua relazione intima. Il bell'attore Orlando Bloom e la sexy Katy Perry stanno insieme. E' ufficiale e, a confermarlo, l'esclusiva del magazine ET che ha paparazzato gli sguardi romantici di Orlando nei confronti della Perry che siamo certi non saranno affatto per copione. Passeggiate mano nella mano e tanta complicità. Ecco iniziato un nuovo capitolo amoroso per Katy Perry, non proprio fortunatissima in fatto d'amore. I fans della coppia sono già in visibilio e li hanno ribattezzati Ploom! Li avevamo lasciati a sussurrarsi frasi intime ai Golden Globes, ma senza esplicitare il sentimento. Li ritroviamo complici ed innamorati e non possiamo che "shippare" la coppia! Il personale dell'Hotel delle Hawaii in cui alloggia la coppia ha riferito di due persone innamoratissime e molto legate: "Si tenevano per mano e sorridevano molto!". Le foto sono di proprietà dell'Entertainment Tonight quindi possiamo solo riportare la loro esclusiva. Tuttavia, siamo cosi felici per la rinascita sentimentale della Perry che ci ascolteremo Fireworks a tutto volume! Che ne pensate dei Ploom? Vi piacciono?