Esselunga Ritira Salsicce: Contengono Pezzi di Metallo

Occhio alle salsicce a punta di coltello commercializzate da Esselunga, visto che contengono frammenti metallici

"Contengono frammenti metallici. Le confezioni incriminate verranno rimborsate completamente anche in assenza dello scontrino di cassa. La preghiamo qualora Lei fosse in possesso di una delle suddette confezioni di NON CONSUMARE IL PRODOTTO ma di riportarlo al punto vendita ove Le sarà rimborsato".

Le salsicce fresche di puro maiale, adesso, sono state ritirate da Esselunga, nota catena di supermarket diffusa nel Nord Italia. Sul sito web dell'azienda è stato comunicato l'immediato ritiro della salsiccia a punta di coltello. L'alimento è prodotto da AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. nello stabilimento IT 207 M CE, poi porzionato, preincartato, ed etichettato da Esselunga. La data del preincarto va dal 12/2/2016 al 23/02/2016. Sul sito si legge riguardo alle salsicce: Chi fosse in possesso delle salsicce in questione, dunque, deve subito riportarle nello store dove le ha acquistate per ottenere il rimborso.