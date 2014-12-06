Censis: utilizzo pc e Internet, Italia fanalino di coda

Ieri, 5 dicembre 2014, è stato pubblicato il 48esimo Rapporto Censis che descrive la situazione italiana su più fronti.

Sembrerà strano ma rispetto alle altre nazioni l'Italia è in affanno riguardo all'uso di pc e Internet. In aumento, invece, il fenomeno dell'e-health.

Il Censis ha analizzato anche il rapporto tra italiani e tecnologia. Il 19% dei cittadini europei, tra i 16 e i 74 anni, non ha mai fatto uso di un pc e, purtroppo, in molte aree italiane si è vicini a quella percentuale.

Come detto, in Italia cresce l’e-health, ovvero usare dispositivi tecnologici per monitorare il proprio stato di salute: il 41,7% degli italiani naviga sul web per leggere informazioni sulla salute.

Il 58,1% sfrutta Internet per integrare i consigli forniti dal medico. C'è anche chi usa il web per iniziare deleterie terapie fai da te. L'Italia, comunque sia, è lontana dalle percentuali europee in merito all'utilizzo del pc e degli apparecchi tecnologici.

Le regioni italiane dove si usa maggiormente il pc sono Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e Lombardia.