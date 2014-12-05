Ken Follett presenta "I giorni dell'eternità" a Roma: mix di reale e immaginario

Il celebre scrittore Ken Follett si trovava a Roma, oggi. per presentare la sua ultima 'fatica', intitolata “I giorni dell’eternità”, pubblicato dalla Mondatori.

“I giorni dell’eternità” rappresenta il volume finale della trilogia iniziata con “La caduta dei giganti” e “L’inverno del mondo”. "I giorni dell'eternità" è un libro che narra la storia di 5 famiglie di differenti nazionalità, vissute nel '900. C'è una commistione di reale e immaginario. Alcuni personaggi, infatti, sono esistiti veramente, come i presidenti degli Usa Nixon e Obama.

Ken Follett, autore che finora ha venduto oltre 150 milioni di copie di volumi, è veramente instancabile visto che sta già lavorando a un altro libro. “Sto scrivendo una spy story. Ambientata nella cittadina fittizia di Kingsbridge, quella de I pilastri della terra. Ma spostata nel XVI secolo, al tempo di Elisabetta I”, ha rivelato Ken nel corso di una conferenza stampa.

Soffermandosi su Papa Francesco, Follett ha detto: “Questo pontefice si è reso conto dei danni perpetrati alla Chiesa in decenni di conservatorismo, ne ha preso finalmente coscienza. E ci ha anche scioccato. Nessuno si sarebbe aspettato che sull’omosessualità potesse chiedersi: Chi sono io per giudicare queste persone?”.

“Le mie paure sono rappresentate dall’odio razziale e da quello religioso e dal pericolo di perdere le nostre libertà, che non durano per sempre. Bisogna sempre lottare per poterle mantenere”, ha aggiunto il grande scrittore britannico.