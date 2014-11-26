Loading...

I cerotti muscolari e i nastri per il taping

26/11/2014

$(KGrHqJ,!hwFEDVsTqGpBRB4)HN)5w~~60_35 Quando si effettua sport in maniera costante è molto importante saper utilizzare nel migliore dei modi, anche dei bendaggi appositamente dedicati per offrire conforto a chi soffre di dolori muscolari. Nel termine preciso del termine parliamo di cerotti muscolari per il taping, ovvero dei bendaggi colorati che sono stati appositamente creati per offrire un sollievo dai dolori di tipo muscolare e anche per gli edemi sottocutanei. L’utilizzo di questi cerotti è fondamentale nel campo della fisioterapia e della riabilitazione, per ottenere dei risultati interessanti e per offrire un trattamento da traumi acuti o per recuperare la normale forma fisica. I nastri per il taping non sono un’invenzione attuale, in realtà sono stati creati per la prima volta negli anni 70 dal chiropratico Kenzo Kase. Oggi i cerotti di questo tipo, vengono utilizzati dagli sportivi professionisti, la caratteristica principale è il tessuto elastico a base di cotone completamente ipoallergenico. Una caratteristica che molti non conoscono è quella della colorazione e dei risultati, sembrerebbe che i cerotti contro i dolori muscolari blu, sono adatti per ridurre al minimo le infiammazioni, quelli rossi aiutano a combattere i crampi dolorosi e quelli beige adatti per chi soffre spesso di mal di schiena.
