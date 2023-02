I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

Alcuni lavori, come quelli che portano a trovarsi a contatto con agenti chimici, alte temperature o condizioni atmosferiche particolari, richiedono l’utilizzo dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, anche chiamati DPI, che permettono di proteggere il lavoratore in qualsiasi momento, evitando il contatto con agenti chimici, atmosferici, legati ad alcune attività e prestazioni individuali e tanto altro ancora. Questi dispositivi sono fondamentali, non soltanto perché previsti dal punto di vista normativo, ma anche perché, effettivamente, sono capaci di generare l’unica tutela possibile per un determinato tipo di lavoratore. Ad esempio, chi si trova a contatto con gli agenti chimici, perché lavora all’interno di un laboratorio di analisi o effettua continue sperimentazioni dal punto di vista chimico e biologico, dovrà servirsi necessariamente di alcuni prodotti che sono fondamentali per la propria protezione: ecco quali sono gli strumenti in questione.

Occhiali o visiere per proteggere gli occhi

Una delle protezioni sicuramente più importanti e fondamentali, quando si lavora a contatto con gli agenti chimici, è rappresentata da particolari tipologie di occhiali protettivi o visiere per proteggere gli occhi. Si tratta di uno strumento sicuramente importantissimo, dal momento che permette di isolare gli occhi da possibili schizzi o fuoriuscite di liquido e gas da provette o altre azioni che vengono effettuati all’interno di un laboratorio. In realtà, osservando la panoramica burocratica a proposito dei dispositivi di protezione individuale, si scopre che molti lavori richiedono necessariamente l’utilizzo di questi occhiali, e dal momento che si trovano alla base della protezione che, generalmente, un operatore, operaio o lavoratore con materie prime dovrebbe avere assolutamente: per questo motivo, anche calzolai, fabbri, falegnami e tante altre tipologie di professione richiedono l’utilizzo degli occhiali, molto spesso, soprattutto all’interno di alcuni ambienti, sono sottovalutati, oltre che considerati come un vero e proprio oggetto scomodo.

Gli occhiali in questione è presentano una falda molto larga, che permette di aderire perfettamente al viso e di lasciare tutto lo spazio possibile affinché gli occhi non provino una sensazione di fastidio o di mancata respirazione: allo stesso tempo, è presente anche lo spazio necessario per coloro che portano già gli occhiali e che, dovendo indossare degli occhiali protettivi, proverebbero fastidio nel sovrapporre le lenti e in altre casistiche. In generale, si tratta di occhiali protettivi realizzati in plastica o altro materiale resistente, oltre che in grado di non essere penetrato da alcuni agenti chimici, soprattutto se si tratta di sostanze corrosive che potrebbero rovinare o distruggere definitivamente l’occhio.

Guanti in neoprene

Altri strumenti sicuramente fondamentali per coloro che devono lavorare a contatto con agenti chimici sono i guanti in neoprene. Utilizzare dei guanti in lattice o con altro materiale assolutamente corrosivo è sconsigliato, dal momento che alcuni liquidi e sostanze che si utilizzano all’interno dei laboratori possono corrodere, molto facilmente, il materiale con cui questi guanti vengono realizzati. Per questo motivo, pur con un costo sicuramente superiore, i guanti in neoprene vengono realizzati per mezzo di un tessuto che permette di renderli resistenti e anticorrosivi, oltre che adatti a qualsiasi tipologia di lavoro di questo genere. I guanti in neoprene possono essere acquistati o presso centri lavorativi specializzati, dal punto di vista chimico, o online presso alcune piattaforme come Euro Hatria s.a.s., che presentano un vasto assortimento di guanti in grado di rispondere a diverse esigenze di costo e di funzionalità.

Tuta protettiva

Ultimo tra gli strumenti assolutamente importanti da utilizzare per lavorare a contatto con gli agenti chimici è la tuta protettiva, soprattutto se si lavora all’interno di laboratori dove le sostanze chimiche vengono studiate nell’ambito della loro reattività, o in altre situazioni in cui sarà assolutamente sconsigliato venire a contatto con agenti chimici assolutamente dannosi per l’organismo. La tuta protettiva è in grado di coprire integralmente Il corpo, non lasciando aperture di nessun genere e isolando completamente la persona che si trova al suo interno.